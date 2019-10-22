شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن إنطلاق المسابقة الدينية البحثية الكبرى للعام الدراسى الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفقت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفنى والأوقاف على إقامة مسابقة دينية بحثية كبرى يشارك فيها المعلمون وأبناؤنا الطلاب من المراحل التعليمية: (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية "العام – الفنى")، انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على نشر الوعى الدينى السليم بين جموع المواطنين وخاصة فئة الشباب، وفى إطار التعاون والتنسيق المستمر والتواصل المباشر بين جميع مؤسسات الدولة فى مختلف المجالات، وبخاصة فى المجال الدينى، لبناء الوعى الدينى الصحيح والفكر الرشيد المستنير.

وأرسل الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، خطابًا اليوم الثلاثاء، إلى المديريات التعليمية للإعلان عن المسابقة وشروطها للعام الدراسى (2019/2020)، علمًا بأنه سيتم منح الفائزين العشرة الأوائل من الطلاب والمعلمين جوائز "مالية وعينية " مقدمة من وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى جوائز لأفضل مدير مديرية، ومدير إدارة تعليمية تحقق بها أعلى نسبة من الفائزين على مستوى الجمهورية.