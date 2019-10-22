شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تغرق مدينة العبور.. ورئيس المدينة: شبكة الصرف لم تتحمل كمية المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدينة العبور، هطول أمطارا غزيرة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، والتي أدت إلى غرق الشوارع والأحياء، صاحبها قطع للمياه والكهرباء، إلى جانب انتشار البرق والرعد وامتلأت الشوارع عن آخرها بالمياه وقطع المسؤلين الكهرباء والمياه احتياطيا.

ومن ناحيته اكد المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور بالقليوبية، أنه بعض المناطق بالمدينة شهدت سقوط كميات كبيرة جدا من الأمطار، لم تتحملها شبكات الصرف الصحي بتلك المناطق، مما أدي إلى انتشار مياه الأمطار بهذا الشكل في شوارع المدينة وغرق بعض المنازل.

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وأضاف "عمران" لـ ”الخليج 365”، أنه تم الدفع بـ 7 سيارات لشفط المياه من شوارع المدينة بالأحياء المختلفة، إلى جانب استقبال 4 سيارات لشفط المياه من القاهرة، إلى جانب سيارة للسيول، مشيا إلى انه تم السيطرة على الموقف بنسبة كبيرة وجاري الانتهاء من رفع باقي تجمعات مياه الأمطار.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية أعلنت رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى والاستنفار بإدارات بكل المدن والقرى لرفع مياه الأمطار التي خلفها الطقس في بعض المناطق، إلى جانب تشكيل غرف عمليات لمتابعة الحالة بالشوارع الرئيسية والفرعية والمدارس والجامعات.

وكان الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أعلن عن رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المديريات، والهيئات، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لسوء الأحوال الجوية.