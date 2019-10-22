شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة أى طوارئ بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة رفعت درجة الاستعداد فى كافة المحافظات لمواجهة أى طوارئ بسبب سقوط الأمطار.

وأوضح قاسم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن هناك غرفة عمليات مركزية فى الوزارة تتابع بشكل لحظى مع غرف العمليات فى كل محافظة لمواجهة أى طوارئ، كما أنه كان قد تم التشديد على كافة المحافظات بإتمام الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم سقوط الأمطار واتخاذ كافة التدابير والاحتياجات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .

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وأضاف قاسم، أن المحليات تتابع أعمال صيانة وتطهير مخرات السيول، وتنسق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات للتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحى ورفع كفاءة المعدات المعنية والتأكد من جاهزيتها ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى للتعامل مع أى أمطار غير متوقعة .

تعرضت القاهرة الكبرى والمحافظات لأمطار خفيفة، صباح اليوم الثلاثاء، فيما كثفت إدارات المرور المختلفة تواجدها فى الشوارع، لتسيير حركة المرور، ورفعت المحافظات درجة الاستعداد للتعامل مع استمرار تساقط الأمطار.

وشهدت عدة مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، فى طقس اليوم سقوط أمطار غزيرة ورعدية على عدة أنحاء متفرقة، وذلك تزامنا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر على أغلب أنحاء الجمهورية يستمر حتى الجمعة المقبلة.