شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: ولى أمر يحدث عاهة مستديمة لمدير مدرسة بالشرقية بعد التعدى عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد الملمعين العرب، محسن لطفى نقيب معلمى الشرقية بمتابعة حالة المعلم السيد عبد البر مدير مدرسة عرب تل الجراد للتعليم الإعدادى بناحية قرية «أنشاص الرمل»، التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس والذى تم الاعتداء عليه من قبل ولى أمر أحد الطلاب بالمدرسة حيث قام بالتهجم عليه فى المدرسة، وإصابته بثقب فى الأذن وكسر فى أحد أصابع اليد اليسرى، وأن الإصابة أحدثت به عاهة مستديمة.

وكلف الزناتى محسن لطفى، فى بيان له اليوم بمتابعة حالة المعلم بالمستشفى وكذلك تحقيقات النيابة وتوكيل محامى النقابة للوقوف بجانب المعلم.

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وكانت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين قد تلقت اليوم اخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية يفيد بتعرض المعلم السيد عبد البر مدير مدرسة عرب تل الجراد للتعليم الإعدادى بناحية قرية «أنشاص الرمل» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس للاعتداء من قبل ولى أمر أحد الطلاب بالمدرسة والذى قام بالتهجم عليه فى المدرسة، وإصابته بثقب فى الأذن وكسر فى أحد أصابع اليد اليسرى، وأن الإصابة أحدثت به عاهة مستديمة.

وأفاد إخطار غرفة عمليات معلمى الشرقية أنه تم نقل مدير المدرسة إلى مستشفى بلبيس المركزى، وتحرر محضر برقم 12486 إدارى بلبيس لسنة 2019 لإثبات الواقعة.