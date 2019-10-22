شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط ثقافى مصرى مكثف على هامش مشاركة مصر كضيف شرف بمعرض الكتاب بصربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على هامش مشاركة مصر كضيف شرف فى الدورة الـ 64 للمعرض الدولى للكتاب فى صربيا، عقدت وزيرة الثقافة، وبمشاركة السفير المصرى فى صربيا "عمرو الجويلى"، عددًا من اللقاءات المتنوعة مع كبار المسئولين الحكوميين والدوائر الثقافية الصربية.

قال السفير الجويلى أن زيارة وزيرة الثقافة عززت الزخم الحالى فى العلاقات الثقافية بين البلدين، وهو الأمر الذى كان محور الاجتماع الثنائى مع وزير الثقافة والإعلام الصربى "فلادان فوكوسافليفيتش"، حيث تم الاتفاق على تنظيم برنامج للأنشطة المستقبلية فى مجال السينما والفنون الجميلة والمكتبات العامة والموسيقى.

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وأضاف الجويلى أن الزيارة شملت كذلك لقاء وزيرة البيئة والغابات "جوران تريفان"، وكذا وزير العمل والشئون الاجتماعية "زوران دجوريفتش"، حيث تم تناول سُبل إدماج الأشخاص ذوى القدرات والاحتياجات الخاصة فى الأنشطة الثقافية، وقد أبدى وزير العمل إعجابه الشديد بما لمسه شخصيًا من إبداع أوركسترا فتيات "النور والأمل" خلال زيارتهم إلى صربيا الشهر الماضي.

وأبرز سفير مصر فى بلجراد أن السفارة حرصت على تنظيم لقاء موسع لوزيرة الثقافة مع مديرى المتاحف الصربية وكبار الناشرين وقادة الأوركسترا الموسيقية وفرق الرقص، وذلك لبحث فرص الشراكة المستقبلية مع الوفد المصرى المرافق.

واختتم "الجويلى" بالإشارة إلى ما تضمنته الزيارة من عقد لقاءات رفيعة المستوى بإقليم "فويفودينا"، أبرزها لقاء رئيس وزراء الإقليم "إيجور ميروفتش"، وعمدة مدينة نوفى ساد "ميلوش فوشفتش"، وأمينة الثقافة الإقليمية "دراجانا ميلوسفتش"، باعتبار أن المدينة ستكون عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2021؛ حيث تم بحث إبراز الإسهام الثقافى الرائد فى العالم العربى والقارة الأفريقية أمام الجمهور الأوروبي.