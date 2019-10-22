شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشكل غرفة عمليات لمتابعة حركة القطارات بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة السكة الحديد تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام حركة القطارات بمختلف الخطوط على مستوى الجمهورية من أجل سرعة التعامل مع أى تراكم للأمطار على شريط السكة الحديد. Advertisements وأكدت هيئة السكة الحديد ، أن حركة القطارات على مستوى كافة خطوط الهيئة لم تشهد أى توقفات حتى الآن بسبب سقوط الأمطار فى بعض المحافظات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السكة الحديد تشكل غرفة عمليات لمتابعة حركة القطارات بسبب الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.