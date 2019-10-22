مصرع عنصر إجرامى في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة ومأمورية من ضباط قطاع الأمن العام فى منطقة أم عمر دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

معلومات وردت لمفتشى قطاع الأمن العام عن قيام "س.س . س . ح"، 24 سنة، وشهرته "كريم"، عاطل مقيم بشمال سيناء؛ بالاتجار فى المواد المخدرة متخذاً من منطقة "أم عمر" مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية من ضباط مجموعة العمل وحال اقتراب القوات لمكان تواجده بادر باطلاق أعيرة نارية تجاههم، وأحكمت القوات التعامل معه وتم إسكات مصدر النيران وتبين مقتله.

عُثر بجوار جثته على بندقية آلية، طبنجة مطموسة الأرقام، 5 خزائن، 214 طلقة مختلفة الأعيرة، كيلو جرام لمخدر الهيروين، ميزان حساس، دراجة نارية بدون لوحات معدنية و4 هواتف محمولة.

جاء ذلك في إطار خطة العمل الموضوعة بمعرفة قطاع الأمن العام لاستهداف بؤرة منطقة "أم عمر" و"السحر والجمال" وتشكيل مجموعة عمل برئاسة القطاع وبمشاركة مفتشى الأمن العام وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائى بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى لتصفية تلك البؤرة.