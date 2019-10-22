سكتة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة بسبب الأمطار.. وخطة عاجلة من المرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كثافات مرورية مرتفعة بمحاور القاهرة الكبرى، سجلتها غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، مساء الثلاثاء؛ نتيجة تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار.

البادية من العاصمة، أغلقت إدارة مرور القاهرة نفق العروبة بعد ارتفاع منسوب المياه بشكل يعيق حركة السيارات بانسيابية، ومحور المشير NA للقادم من مناطق شرق القاهرة إلى نادي السكة الحديد.

محور صلاح سالم شهد تكدسا مروريا الأمر نفسه بنفق أحمد حلمي، فأخطرت إدارة المرور مسؤولي المحافظة بقيادة اللواء خالد عبد العال الذي دفع بسيارات شفط المياه لسحب المياه وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

بالانتقال إلى محافظة الجيزة، عزز رجال المرور انتشارهم بمختلف المحاور والميادين الرئيسية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمو عبد الرازق.

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وسجلت غرفة العمليات الرئيسية حالة من الشلل المروري بنفق الهرم نتيجة تجمع مياه الأمطار، وتباطؤ حركة السير بشارع فيصل تزامنا مع توقيت الذروة المسائية، وكثافات متوسطة بشارعي محي الدين أبو العز وجامعة الدول العربية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة انتشار سيارات شفط المياه خاصة بالشوارع الرئيسية للعمل على سحب الكثافات تنسيقا مع رجال المرور.

بدوره، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار رجال المرور بالطرق السريعة والمحاور الرئيسية لمنع الكثافات.

كما تم إخطار غرفة عمليات محافظة القاهرة وهيئة الصرف الصحي؛ للدفع بسيارات شفط المياه من أعلى منطقة الأوتوستراد وحتى المنيب وسط تواجد القيادات المرورية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات وقواعد المرور حفاظا على سلامتهم.