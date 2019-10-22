بالفيديو.. جهود شرطة البيئة والسطحات خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة. أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة.

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