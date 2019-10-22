محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلن الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على جميع أنحاء الجمهورية، حتى يوم الجمعة المقبل.
وأكد عطا، أنه سيكون هناك تحسن ملحوظ في بداية الأسبوع، منوها إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على جميع الأنحاء وحتى الجنوب.
وأوضح المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لمصراوي، أن "الأمطار لو هطلت على مناطق جبلية واستمرت لفترة كبيرة بغض النظر عن شدتها ستصل لحد السيول وتكون متوسطة الشدة".
وقال إن انخفاض درجات الحرارة مستمر على كل مناطق الجمهورية، وتبلغ درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية 27 درجة، وتسجل 26 درجة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، وتبلغ على القاهرة والوجه البحري والدلتا 29 درجة، وعلى جنوب سيناء والغردقة 33 درجة، وعلى شمال الصعيد 30، وجنوب الصعيد 36 درجة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد هطول الأمطار.. "الأرصاد" تكشف موعد تحسن الطقس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.