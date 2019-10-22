بعد هطول الأمطار.. "الأرصاد" تكشف موعد تحسن الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على جميع أنحاء الجمهورية، حتى يوم الجمعة المقبل.

وأكد عطا، أنه سيكون هناك تحسن ملحوظ في بداية الأسبوع، منوها إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على جميع الأنحاء وحتى الجنوب.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لمصراوي، أن "الأمطار لو هطلت على مناطق جبلية واستمرت لفترة كبيرة بغض النظر عن شدتها ستصل لحد السيول وتكون متوسطة الشدة".

وقال إن انخفاض درجات الحرارة مستمر على كل مناطق الجمهورية، وتبلغ درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية 27 درجة، وتسجل 26 درجة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، وتبلغ على القاهرة والوجه البحري والدلتا 29 درجة، وعلى جنوب سيناء والغردقة 33 درجة، وعلى شمال الصعيد 30، وجنوب الصعيد 36 درجة.