مصر | المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتجار مخدرات بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتجار مخدرات بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات العباسية، المنعقدة بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء بالسجن المشدد 6 سنوات لتاجر مخدرات بالمرج، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال وأعضاء سامح السنوسي وفرج عاشور.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقى المقدم محمد رمزي ناجي مقدم شرطة بالإدراة العامة لمكافحة المخدرات، بلاغا يفيد بقيام "كريم.س.ع" 36عام سائق توكتوك و"سيد.م.س" 31 عاما مبيض محارة يدير تجارة لتوزيع المواد المخدرة بمنطقة المرج.

وبالتعامل مع البلاغ المقدم وبعمل التحريات السرية أثبتت صحة ما جاء في البلاغ المذكور، ونفاذا الى أذن النيابة العامة على الفور انتقلت قوة برئاسة المقدم محمد رمزي الى محل سكنه وبمداهمته وتم القبض عليهما وبتفتيش محل سكن الاول والثاني تم العثور علي كمية كبيرة من المواد المخدرة فتم القبض عليهما وبعرضها على المعمل الجنائي اثبت التحليل انها مخدر الهيروين المدرج على الجدول الأول بالمواد المخدرة.

وبعرضهما على النيابة العامة أقرو لحوزته للمضبوطات، وأنهما كانا يديران تجارة لتوزيع المواد المخدرة وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي بدورها قضت بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه مع مصادرة المضبوطات.