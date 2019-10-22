مصر | إغلاق نفق العروبة في الاتجاهين بعد غرقه بسبب الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق نفق العروبة في الاتجاهين بعد غرقه بسبب الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، غلق نفق العروبة بصلاح سالم في الاتجاهين، مع نشر الخدمات المرورية وعمل تحويلات بالشوارع الجانبية لفك التكدسات، وكذلك تم إخطار محافظة القاهرة وتم الدفع بسيارات شفط لسحب المياه، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بوجود مياه بصورة مرتفعة داخل نفق العروبة، مما أدي إلى توقف حركة السير للمتجه إلى مناطق مدينة نصر ومطار القاهرة وسط المدينة وطريق الأوتوستراد وطريق السويس والعباسية والقاهرة الجديدة، وتم نشر خدمات المرور أثناء شفط المياه، حتى تعود حركة السير إلى طبيعتها مرة أخرى.

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