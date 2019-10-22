مصر | إغلاق نفق العروبة في الاتجاهين بعد غرقه بسبب الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق نفق العروبة في الاتجاهين بعد غرقه بسبب الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، غلق نفق العروبة بصلاح سالم في الاتجاهين، مع نشر الخدمات المرورية وعمل تحويلات بالشوارع الجانبية لفك التكدسات، وكذلك تم إخطار محافظة القاهرة وتم الدفع بسيارات شفط لسحب المياه، وسط انتشار الخدمات المرورية.
وكانت قد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بوجود مياه بصورة مرتفعة داخل نفق العروبة، مما أدي إلى توقف حركة السير للمتجه إلى مناطق مدينة نصر ومطار القاهرة وسط المدينة وطريق الأوتوستراد وطريق السويس والعباسية والقاهرة الجديدة، وتم نشر خدمات المرور أثناء شفط المياه، حتى تعود حركة السير إلى طبيعتها مرة أخرى.
وشهد الطقس اليوم، حالة من عدم الاستقرار، وخاصة في محافظات الوجه البحرى والقاهرة، حيث انخفضت درجة الحرارة في طقس اليوم، ليسود طقس بارد مصحوب بسقوط الأمطار.
والطقس اليوم بارد فى بعض المناطق مصحوب بتغير فى الأحوال الجوية على معظم الأنحاء، بينما يصبح الطقس اليوم معتدلًا على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط تشهد اعتدالا فى الطقس اليوم، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة فى الطقس اليوم، إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.