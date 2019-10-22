مصر | "ساعدهما على الهرب".. حبس أب لعلمه بقتل ابنيه لسائق وسرقته ببولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس شخص بمنطقة بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما تبين في التحقيقات أنه ساعد ابنيه في الهروب للمنيا بعد قتلهما لسائق توكتوك ويدعى "باسم" وسرقته، وكان يعلم بارتكاب ابنيه للجريمة.

وكانت كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة في وقت سابق تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب ويدعى "باسم" في عقده الرابع من عمره وسائق توك توك على أيدي شقيقين "عمرو" 19 عامًا و" أشرف "16 عامًا بمنطقة بولاق الدكرور، حيث تبين أن المتهمين يوم الجريمة استقلا التوك توك مع المجني عليه لتوصليهما، وما أن ابتعدوا في منطقة خالية حتى انهالا عليه بطعنه بـ 8 طعنات حيث سقط جثة هامدة وتركوه وفروا هاربين.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين كانا يمران بضائقة مالية حيث فكرا في السرقة للمكسب السريع، وبعد قتلهما للمجني عليه قاما بالهرب لبلدتهم بكفر طهرمس بسمالوط بالمنيا، وألقت المباحث على الفور بالقبض عليهم.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس شقيقين المتهمين بقتل سائق توك توك بمنطقة بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

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وكان تلقى اللواء محمد السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بورود بلاغا مفاده بالعثور على جثة سائق توك توك، بنطاق القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس وحدة مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب في العقد الثاني من عمره، يدعي "باسم. م"، مصاب بـ 8 طعنات متفرقة بالظهر، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وسرعة ضبط مرتكبيها.

