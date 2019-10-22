مصر | عدم قبول طعن عقيد شرطة لالغاء قرار إحالته للتأديب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدم قبول طعن عقيد شرطة لالغاء قرار إحالته للتأديب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت المحكمة التأديبية العليا، بعدم قبول طعن عقيد شرطة على قرار وزير الداخلية لإحالته لمجلس تأديب الضباط الابتدائي لمحاكمته تأديبًا ومع ما يترتب عليه من آثار أهمها استحقاقه للترقية لرتبة عميد في الوقت القانوني، لانتفاء القرار الإداري.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وأقام الطعن عقيد شرطة، لإلغاء قرار إحالته لمجلس التأديب مع ما يترتب عليه من آثار أهمها استحقاقه للترقية لرتبة عميد في الميعاد المقرر قانون عام 2017، كما طالب بتعويضه ماديا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة هذا القرار.

وأكدت المحكمة أن المُشرع الدستوري كفل حق التقاضي للناس كافة وحظر النص على تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء، إلا أن ذلك لا يعني إتاحة اللجوء الي القضاء دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة لرفع الدعوى، مع الالتزام بالطرق والسبل التي حددها المُشرع.

وأضافت، بأن عقيد الشرطة يطعن علي قرار أحالته لمجلس التأديب، ولا يعد من القرارت الجائز الطعن عليها بالألغاء أمام المحاكم التأديبية، فهو ليس قرار اداري او تأديبي ومن ثم ينتفي القرار الإداري.