مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": بيان من الداخلية بشأن استغلال الإخوان لقضية "البنا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": بيان من الداخلية بشأن استغلال الإخوان لقضية "البنا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الثلاثاء، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

القبض على 14 شخصا لإعدادهم لمشاجرة بحلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 14 شخص بالقاهرة بحوزتهم سلاح ناري وزجاجات تحوي مواد سريعة الاشتعال وعدد من العصا الخشبية "شوم" بقصد الإعداد والتجهيز للتشاجر، للتفاصيل اضغط هنا.

الداخلية تصدر بيانا مهما بشأن استغلال الجماعة الإرهابية حادث قتل "البنا" (فيديو)

تمكن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، من رصد محاولة الجماعة الإرهابية استغلال حادث الاعتداء على الطالب محمود البنا، في محافظة المنوفية، الذي أسفر عن وفاته، للتفاصيل اضغط هنا.

Advertisements

ضبط شخص انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة سيدة بالإكراه

كثفت الأجهزة الأمنية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بالقاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة)، بأنها حال تواجدها بأحد الشوارع بدائرة القسم فوجئت بتوقف إحدى السيارات وقام قائدها بالادعاء كونه ضابط شرطة، وأنها تقوم بالاتجار في المواد المخدرة، واستولى منها على (مشغولات ذهبية - مبلغ مالي)، للتفاصيل اضغط هنا.