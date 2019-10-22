مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": بيان من الداخلية بشأن استغلال الإخوان لقضية "البنا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": بيان من الداخلية بشأن استغلال الإخوان لقضية "البنا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
القبض على 14 شخصا لإعدادهم لمشاجرة بحلوان
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 14 شخص بالقاهرة بحوزتهم سلاح ناري وزجاجات تحوي مواد سريعة الاشتعال وعدد من العصا الخشبية "شوم" بقصد الإعداد والتجهيز للتشاجر، للتفاصيل اضغط هنا.
الداخلية تصدر بيانا مهما بشأن استغلال الجماعة الإرهابية حادث قتل "البنا" (فيديو)
تمكن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، من رصد محاولة الجماعة الإرهابية استغلال حادث الاعتداء على الطالب محمود البنا، في محافظة المنوفية، الذي أسفر عن وفاته، للتفاصيل اضغط هنا.
ضبط شخص انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة سيدة بالإكراه
كثفت الأجهزة الأمنية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بالقاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة)، بأنها حال تواجدها بأحد الشوارع بدائرة القسم فوجئت بتوقف إحدى السيارات وقام قائدها بالادعاء كونه ضابط شرطة، وأنها تقوم بالاتجار في المواد المخدرة، واستولى منها على (مشغولات ذهبية - مبلغ مالي)، للتفاصيل اضغط هنا.
ضبط 20 أجنبيا عقب تسللهم بطريقة غير شرعية بأسوان
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 20 شخص يحملون جنسيات أجنبية حال تواجدهم بأسوان عقب تسللهم للبلاد بطريقة غير شرعية، للتفاصيل اضغط هنا.
ضبط 6 ملايين قطعة مستحضرات تجميل محظور استيرادها بميناء السويس
تمكنت إدارة شرطة موانىء السويس بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط (263) كرتونة بداخلها (5،576،120 – خمسة ملايين وخمسمائة وستة وسبعون ألف ومائة وعشرون قطعة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع والأشكال) غير واردة بالمستندات ومحظور استيرادها دون الحصول على الموافقات اللازمة بالمخالفة بالقانون داخل إحدى الحاويات مشمولها (هدايا ومناظر جمالية) قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء العين السخنة لصالح إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالإسكندرية، للتفاصيل اضغط هنا.
التحقيق مع خادمة لسرقتها منزل مدير شركة
فتحت نيابة مصر القديمة، التحقيق مع خادمة لسرقتها مشغولات ذهبية و40 ألف جنيه من منزل مدير بإحدى الشركات الخاصة، كما أمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، للتفاصيل اضغط هنا.