مصر | التحقيق في سقوط طفلة من الطابق الثالث بالجيزة: "أصيبت بكدمات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق في سقوط طفلة من الطابق الثالث بالجيزة: "أصيبت بكدمات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة، في واقعة سقوط طفلة من الطابق الثالث بمنطقة الجيزة، فيما استعلمت عن الحالة الصحية للطفلة، وطلبت تقريرا وافيا عن الإصابات التي لحقت بها.

وكانت استمعت النيابة لأفراد أسرة الطفلة، وكشفت التحقيقات، أن الطفلة كانت تلعب في وقت انشغال والدتها عنها، وأثناء لعبها اختل توازنها من شباك النافذة، وسقطت في الشارع، فيما لحقت بها إصابات وكدمات متفرقة بجسدها.

وتعود بداية الواقعة تلقي المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد سقوط طفلة من علو بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفلة سقطت من نافذة الشقة محل سكنها بالطابق الثالث مما نتج عنه إصابتها بكسور وكدمات، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

