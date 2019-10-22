مصر | "استغل خروج الموظفين ".. التحقيق مع عامل بمكتب استيراد لسرقته 100 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "استغل خروج الموظفين ".. التحقيق مع عامل بمكتب استيراد لسرقته 100 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الموسكي الجزئية، بحبس عامل سرق 33 ألف دولار و100 ألف جنيه من داخل مكتب استيراد وتصدير، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالب بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة والوقوف على نشاط المتهم الإجرامي.

وكما أمرت النيابة بتفريغ الكاميرات المتواجده داخل المكتب وإرسال تقرير مفصا بها.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا باشتباه قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الموسكي، إحدى السيدات ترتدي الزي النسائي "نقاب" وباستيقافها، هربت عدوا، وأثناء هروبها منهم، تم ضبطها وتبين أنه شخص يرتدى النقاب "م.ر.ج" 26 سنة عامل بمكتب للاستيراد والتصدير الكائن الدرب الجديد، وبحوزته حقيبة بداخلها مبلغ مالى 33 ألف دولار، 100 ألف جنيه.



وأضافت التحقيقات أنه بمواجهته المتهم عن المضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل المكتب عمله، وأقر بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ مالك المكتب بالمبالغ المالية كبيرة داخل المكتب، فاختمرت في ذهنه فكرة شيطانية وقام باصطناع نسخة من مفتاح المكتب، ولعلمه بمواعيد خروج العاملين توجه للمكتب مرتديًا زي نسائي " نقاب "، حتى لا يمكن التعرف عليه من خلال كاميرات المراقبة وتمكن من دخول المكتب مستخدما المفتاح المصطنع وسرقة المبالغ المالية المضبوطة بحوزته، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

