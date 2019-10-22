أخبار مصر | تعرف على الطريق للمتحف الإسلامي وأسعار الدخول وعدد آثاره

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يعد متحف الفن الإسلامي درة المتاحف الإسلامية في العالم، بل وقبلة كل راغب للتعرف على الحضارة الإسلامية وعظمتها، وملاذ الدارسين في علم الأثار الإسلامية والحضارة المصرية في العصر الوسيط.

ويحظى المتحف الإسلامي بإقبال كبير سواء من السائحين الأجانب أو المصريين، والكثير قد لا يعرف طريق الوصل للمتحف وأسعار دخوله ووقت الزيارة المتاح.

موقع المتحف وكنوزه

يقع متحف الفن الإسلامي في منطقة باب الخلق، في شارع بور سعيد، بمواجهة مديرية أمن القاهرة، وهو يؤرخ لتاريخ تطور الآثار والفنون المصرية من بعد الفترة القبطية وحتى العصر الحديث، ويحتوي علي مجموعات نادرة من الأثار الإسلامية من مصر بالطبع والهند والصين وإيران مرورا بفنون الجزيرة العربية والشام وشمال أفريقيا والأندلس.

أسهل الطرق للمتحف مترو الأنفاق

ويعتبر مترو أنفاق القاهرة الكبرى أسهل الطرق للوصول إلى المتحف الإسلامي، حيث يقع المتحف على مقربة من محطة مترو محمد نجيب، بخط مترو شبرا الجيزة، وبمجرد نزولك من المحطة من مخرج جامع الطباخ، ولو تنزهت قليلًا وجعلت قصر عابدين إلى يمينك ستجد المتحف الإسلامي في مواجهتك في مسافة تستغرق 15 دقيقة سيرًا على الأقدام.

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أسعار الدخول وأوقات الزيارة

ولو أن لديك ضيفًا أجنبيًا وطلب منك زيارة المتحف الإسلامي فتذكرة الدخول للأجنبي 120 جنيهًا، والطالب الأجنبي 60 جنيهًا، وللمصري 10 جنيهات والطالب المصري 5 جنيهات، ومجانًا لمن هم فوق الستين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، وكذلك للمرحلة الابتدائية، وللصحفيين، ولطلبة التاريخ والآثار والفنون، والمتحف يستقبل زواره طوال أيام الأسبوع من التاسعة إلى الخامسة، ويوم السبت يفتح أبوابه مساءً من الخامسة والنصف للتاسعة إضافة للفترة الصباحية.

100 ألف قطعة أثرية وورش فنية

يضم المتحف ما يزيد عن 100 ألف قطعة أثرية، منها مجموعة مقتنيات زجاجية أبرزها المشكاوات هي الأندر على مستوى العالم، ومجموعات من الآثار الخشبية والخزفية، وشبابيك القلل، والمسكوكات، والمخطوطات، والأسلحة، وبالمتحف قسم تعليمي خاص يقوم بعقد عدد كبير من الورش التدريبية لكل المراحل العمرية، ومنها ورش متخصصة للمرأة المعيلة.

أقسام المتحف وأفضل جولاته

ولكي تستمتع بزيارتك لمتحف الفن الإسلامي يجب أن تعلم أن المتحف جناحين كبيرين تتوسطهما قاعة استقبال متميزة وهي الواقعة في مواجهة مدخل المتحف والتي تضم نوادر الحضارة الإسلامية في مصر والتي أبدعتها قرائح المصريين مثل باب يهوده أصلان وغيرها، وعن يمين القاعة الرئيسية جناح المتحف الأول والمقسم حسب العصور فيبدأ بالعصر الأموي ثم العباسي ثم الفاطمي فالأيوبي ثم المملوكي ثم العثماني.

أما جناح المتحف عن يسار الداخل من بوابته الرئيسية فهو مقسم حسب الموضوعات، فلدينا قاعة الطب وقاعة الأسلحة، وقاعة الفلك، وقاعة السجاد، والمخطوطات وشواهد القبور، وجهاز العروس وغيرها.