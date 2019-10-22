أخبار مصر | وزير الإسكان: "اللي ساكن في قصر زي اللي في شقة.. الاثنين هيتحاسبوا على سعر المياه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإسكان: "اللي ساكن في قصر زي اللي في شقة.. الاثنين هيتحاسبوا على سعر المياه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الإسكان، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة طلبات الإحاطة حول ملف المياه والصرف الصحي، إنه سيتم وضع عداد مياه لكل مواطن داخل الكمبوندات فى المجتمعات الجديدة، متابعا: "المواطن اللي ساكن في قصر زي اللي ساكن في شقة، الاثنين هيتحاسبوا بسعر المياه المدرج فى قرار رئيس وزراء".

وأوضح "الوزير" فى كلمته أن الكمبوندات بالمجتمعات الجديدة هى من تتعامل بطريقة مختلفة عن المواطنين، متابعًا،: "الكومبوند عنده مسطحات وحمامات سباحة، بيدفع 9 جنيهات على المتر"، مضيفًا: "علشان نوفر لازم كل واحد يحاسب على المياه اللى بيستهلكها، التفرقة بين الطبقات المختلفة من المجتمع ستكون فى الشرائح".

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وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة اليوم الثلاثاء، 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.

وتتضمن قائمة القوانين المُحالة، مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائبة إنجي مراد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

وكذلك مشروع قانون مقدما من النائبة هبة هجرس وأكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس، بإنشاء صندوق دعم ورعاية ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدما من النائب عماد سعد حمودة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية.