أخبار مصر | بالتزامن مع سقوط الامطار.. نصائح للأمهات لحماية أولادهن من الشتاء

سقوط الامطار الغزيرة، بسبب تقلبات

طقس اليوم، حيث تتساقط الامطار خلال الـ 72 ساعة القادمة، ليسود طقس اليوم بارد، حيث من المقرر أن تستمر حتى الخميس، ودائمًا ما يصاب طلاب المدارس فى هذه الأيام بـ"البرد".

وتقدم "الخليج 365" نصائح للأمهات لحماية أولادهن من المرض خلال الايام الثلاثة:





يجب عدم ارتداء الملابس الثقيلة مع انخفاض درجة الحرارة، وخلعها مع ارتفاع الحرارة، حتى لا يصاب الفرد بنزلات البرد وبالزكام، والحل في التزام الوسط.

الإكثار من المشروبات الساخنة لأولادك فى البيت.

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التنبيه على طفلك بعدم لمس أى شيء معدنى تجنبًا للعدوى، وعدم النظر من نافذة الفصل كثيرًا.

الابتعاد عنالمشروبات الباردة مثل المياه الغازية.

محاولة تغطية الأنف بقدر الإمكان حيال التعرض لهواء بارد.

تناول أدوية الفيتامينات التي تزيد من المناعة.