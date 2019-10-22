أخبار مصر | عاجل.. "التعليم" تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "التعليم" تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة لم تصدر أى قرار متعلق بتعطيل الدراسة غدًا الاربعاء، نظرًا للأمطار الغزيرة التى وصلت إلى حد السيول فى مختلف المناطق.



وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة، أن الأمر متروك للمحافظين فى المحافظات وأن القرار يكون لديهم، وفقا لما تتطلبه الحاجة.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة ليسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط تشهد اعتدالا فى الطقس اليوم، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة فى الطقس اليوم، إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.