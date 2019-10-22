أخبار مصر | 80 شفاط وتطهير 20 ألف بالوعة.. كيف استعدت محافظة القاهرة لمواجهة الأمطار؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 80 شفاط وتطهير 20 ألف بالوعة.. كيف استعدت محافظة القاهرة لمواجهة الأمطار؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت شوارع القاهرة، ظهر اليوم الثلاثاء، والعديد من المناطق بمختلف الجمهورية، سقوط أمطار، مما أدى إلى غرق شوارعها وتعطل الحركة المرورية، بسبب تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار بالطرق.

تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار

وبدورها قامت محافظة القاهرة، برفع حالة الاستعدادات لمواجهة سقوط الأمطار، من خلال عملية كاملة لتطهير بالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة والبالغ عددها أكثر من 20 ألف بالوعة أمطار.

كما تم التأكد من سلامتها وصلاحيتها لمواجهة مياه الأمطار، وكذلك تنفيذ أعمال تطهير مخرات السيل الأربعة المتواجدة بجنوب القاهرة، بحيث تكون جاهزة دون عوائق فى حالة حدوث سيول او سقوط الأمطار بكميات كبيرة.

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توزيع أكثر من 80 شفاط

كذلك تم توزيع أكثر من 80 شفاط بالقرب من أماكن تجمعات مياه الإمطار، لسرعة تحرك الشفاط أو النافوري إليها ومحدد كل وحدة باسم السائق الشارع والطقم المعاون له ومكان تواجده.

وشدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ آو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين الاحياء وفروع شركة الصرف الصحى وشركة مياه القاهرة وهيئة النظافة والحماية المدنية.

غرفة عمليات مركزية

وخصصت المحافظة أرقام للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه يستقبلها من خلال أرقام 23912136، 23907141 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة .