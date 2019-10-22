أخبار مصر | رئيس جامعة الأزهر يوزع هدايا على طالبات كلية التمريض ويحذرهم من الشائعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة الأزهر يوزع هدايا على طالبات كلية التمريض ويحذرهم من الشائعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر يرافقه الدكتور محمد عجاج، مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، والدكتور صبري خالد، عميد كلية التمريض، والدكتورة هالة طة وكيلة الكلية، سير انتظام العملية التعليمية بالقاعات الدراسية بكلية التمريض.



وأشاد المحرصاوي خلال الجولة التفقدية، بمستوى الانضباط داخل الكلية كما أثنى على المستوى المتميز الذي لمسه من طالبات كلية التمريض.



وأكد أن مهنة التمريض تعد أسمى المهن لدورها في تخفيف الآلام عن المرضى لذا يطلق على من يعمل بها "ملائكة الرحمة في الأرض".

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وطالبهن بالحرص على الالتزام بالمنهج الأزهري الوسطي، وعدم الالتفات للشائعات، والاهتمام بدراستهن وتحصيل العلوم، والقيام بدورهن كما ينبغي لخدمة المجتمع والبشرية.



وأكد لهن أن الجامعة وقياداتها وجميع العاملين بها في خدمة الطلاب والطالبات أولًا وأخيرا وأن بابه مفتوح دائما للاستماع لهم وتلبية طلباتهم.



وفي ختام الزيارة قام بتوزيع بعض الهدايا الرمزية على الطالبات، وقامت الطالبات بتوجيه عبارات الشكر والتقدير لرئيس الجامعة للتعبير عن سعادتهن بهذه الزيارة التى تعكس حرص إدارة الجامعة على التواصل مع الطلاب والطالبات بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم.