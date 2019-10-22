أخبار مصر | رئيس البرلمان لـ "النواب": "إياكم والشيكات بدون رصيد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان لـ "النواب": "إياكم والشيكات بدون رصيد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المُوجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من الشيكات بدون رصيد قائلا: "إياكم والشيك".

وقال عبدالعال، إن الحصول على الكلمة خلال الجلسة العامة لها قواعد يجب على الجميع اتباعها، منها التقدم بطلب للأمانة العامة قبل انعقاد الجلسة، قائلا: "مفيش حد هياخد الكمية برفع الأيدي".

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.

وتتضمن قائمة القوانين المُحالة، مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائبة إنجي مراد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

وكذلك مشروع قانون مقدما من النائبة هبة هجرس وأكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس، بإنشاء صندوق دعم ورعاية ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة،والشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدما من النائب عماد سعد حمودة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية.