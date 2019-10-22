أخبار مصر | مدبولى يستقبل المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدبولى يستقبل المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لؤى شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية، وألكسندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر،. وحضر اللقاء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة أطلع رئيس الوزراء على الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمر الدولى للسكان (قمة نيروبى) والذى يأتي انعقاده بعد ٢٥ عاماً من عقد مؤتمر القاهرة الدولى للسكان والتنمية فى عام ١٩٩٤.

وسوف تستضيف العاصمة الكينية نيروبى المؤتمر فى نوفمبر القادم، بمشاركة وكالات الأمم المتحدة، والمجتمع المدنى، والقطاع الخاص، وممثلى الشباب والمرأة وغيرها من الفئات، حيث يصل العدد المتوقع للمشاركين إلى نحو ٤٠٠٠ مشارك.

كما سيشارك فى المؤتمر نحو ٢٠ رئيس دولة، و ٢٥ رئيس وزراء، و ٩٥ وزيرا.

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وأعرب المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان عن تطلعهم لمشاركة مصرية عالية المستوى فى المؤتمر، لا سيما وأن مصر ترأس حالياً الاتحاد الأفريقى، ولها ثقل تاريخى فى المنطقة العربية، والشرق الأوسط.

من جانبها، أشارت وزيرة الصحة إلى أن مصر سوف تعمل بالتعاون مع كينيا على إنجاح المؤتمر، وتحقيق كل مستهدفاته، إلى جانب الخروج بإعلان ختامي قوى يُكَمّل إعلان القاهرة المرجعى الصادر عام ١٩٩٤.

هذا وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على دعم مصر الكامل لأعمال المؤتمر، لاسيما وأن القاهرة كانت مقر انعقاد أول قمة دولية للسكان فى التاريخ.

وأضاف أن مصر مستعدة للمشاركة الفعالة فى اجتماعات قمة نيروبى، والإسهام النشط فى الأفكار والمقترحات الكفيلة بإنجاح القمة.