أخبار مصر | عاجل بالفيديو.. مدينة نصر تغرق في مياه الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل بالفيديو.. مدينة نصر تغرق في مياه الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هطلت أمطار غزيرة تصل لـ"السيول" في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، منذ قليل، حيث غرقت الشوارع في برك من المياه، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئة التي تضرب محافظات مصر في ظل انخفاض درجات الحرارة الملحوظ.

وتداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو لحظة غرق مدينة نصر في مياه الأمطار، فضلًا عن حدوث ظواهر طبيعية "رعد وبرق"، وسط حالة من الهدوء والترقب لحالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأظهر الفيديو غرق السيارات أثناء سيرها في مياه الأمطار، وسير المواطنين وسط المياه الغزيرة التي ضربت المنطقة.

وتشهد محافظات جمهورية مصر العربية، الآن، حالة من الطقس السيء، وسقوط أمطار خفيفة على عدد من المحافظات، كما شهدت القاهرة والجيزة هطول أمطار محدودة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وحذر خبراء الطقس بضرورة اتباع درجات الحرارة وحالة الطقس أولًا بأول من خلال البيانات الرسمية التي تصدرها الهيئة بشأن حالة الطقس أولًا بأول. وعن موجة الطقس السيئة، حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، قائدي السيارات خاصة المواطنين بضرورة توخي الحذر خاصة في الساعات الأولى من الصباح بسبب الشبورة المائية الكثيفة "الظاهرة الخطيرة"، التي تضرب مصر، موجهًَا تحذيرًا عاجلًا بضرورة اتباع نصائح الإدارة العامة للمرور. تحذيرات عاجلة ومهمة للمواطنين بشأن موجة الطقس السيء من جهتها، طالب مصدر في وزارة الصحة، المواطنين مع التقلبات الجوية وسوء أحوال الطقس والذي يكون سببا في ارتفاع نسب الإصابة بأمراض الشتاء، كنزلات البرد والالتهابات الرئوية والأمراض المناعية. وأشار إلى ضرورة عدم التعرض لتيارات الهواء الباردة بشكل مباشر وتجنب الانتقال المفاجئ من الأجواء الدافئة إلى الباردة والعكس، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على التنفس من خلال الأنف، لأنها تعتبر فلتر للهواء الطبيعي، كما أنه يدخل الهواء للصدر بدرجة حرارة الجسم. - نصائح مهمة للمواطنين بشأن حالة الطقس وطالب المواطنين بعدم الخروج من المنزل في الأيام التى ينتشر بها العواصف والأتربة إلا لظروف قهرية وعند الحاجة على أن يتم تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة. - حالة الطقس اليوم في مصر كما قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في مصر تأثرت كثيرا بسبب التغيرات المناخية التي تحدث حول العالم، مؤكدًا أن هناك عدة ظواهر جوية حدثت في مصر خلال الفترات الأخيرة لم تحدث قبل ذلك، منها ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء. - هناك عدة أسباب تجعل المواطن يشعر بدرجات الحرارة وأشار خبراء الطقس إلى أن توقيتات بداية الفصول في مصر تغيرت عما كنا نشهده في العقود السابقة، وهناك عدة أسباب تجعل المواطن يشعر بدرجات حرارة وإحساس بحالة الجو غير المعلنة، وأهمها درجة الرطوبة وسرعة الرياح. - عدم استقرار حالة الطقس بسبب تأثر التغيرات المناخية وأوضح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن عدم استقرار الأحوال الجوية يرجع إلى تأثر التغيرات المناخية التي أثرت على العالم كله، مناشدًا المواطنين بعدم تخفيف ملابسهم، ونصح أصحاب أمراض الجهاز التنفسي بالابتعاد عن الأتربة ومراجعة طبيبهم أولًا بأول. أخبار طقس اليوم.. تعرف على حالة الطقس اليوم في مصر تقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 22/10/2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وذلك بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية. ويسود اليوم انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وطقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وفقًا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وعلى المواطنين أن يحترسوا ويرتدوا الملابس الثقيلة. أهم أخبار طقس اليوم .. سوء حالة الطقس في المحافظات وسقوط أمطار وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس. اخبار الطقس في مصر .. درجات الحرارة المتوقعة بشأن حالة طقس اليوم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمى القاهرة 22 29 شبين الكوم 21 29 طنطا 21 28 دمنهور 20 27 الإسكندرية 21 27 بلطيم 21 27 مطروح 22 26 Advertisements السلوم 21 26 سيوة 21 28 بورسعيد 22 26 دمياط 22 26 الزقازيق 21 29 الإسماعيلية 20 29 السويس 20 29 العريش 20 26 رفح 20 26 رأس سدر 22 31 نخل 13 27 نويبع 24 30 طابا 22 27 كاترين 14 25 الطور 22 30 شرم الشيخ 25 33 الغردقة 23 33 مرسى علم 24 32 الفيوم 21 29 بنى سويف 21 29 المنيا 19 30 أسيوط 20 30 سوهاج 20 32 قنا 21 34 الأقصر 21 35 أسوان 23 36 أبوسمبل 24 36 الوادى الجديد 23 34 شلاتين 26 34 أبو رماد 26 33 حلايب 28 32 رأس حدربة 28 32

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