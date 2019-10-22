أخبار مصر | محافظ القاهرة يتفقد شارع صلاح سالم لمتابعة رفع مياه الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يتفقد شارع صلاح سالم لمتابعة رفع مياه الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قبل قليل، شارع صلاح سالم، لمتابعة رفع مياه الأمطار التي تعرضت لها العاصمة، ظهر اليوم، مشددًا على جميع رؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد والتيقظ للتعامل مع الأمطار.

وأكد المحافظ خلال جولته التفقدية، أن جميع رؤساء الأحياء متواجدين بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق مع فروع شركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية، مع الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ، وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق والمناطق الساخنة والمرصودة مسبقًا وتمركزها مدعمة بفرق إنقاذ إلى جانب هذه النقاط.

بالإضافة إلى الشفاطات المتوافرة بالأحياء والمتحركة بنطاق كل حي لإزالة أي تجمعات مائية بالمحاور والأنفاق ومطالع ومنازل الكباري بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع وذلك عن طريق التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان والغرف التابعة لتلك الجهات المختلفة للاستجابة السريعة لأية بلاغات من خلال أرقام 23912136، 23907141 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.

