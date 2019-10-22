أخبار مصر | عبدالغفار يوافق على قبول أوراق التسوية الوظيفية لخريجي "بكالوريوس تكنولوجي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالغفار يوافق على قبول أوراق التسوية الوظيفية لخريجي "بكالوريوس تكنولوجي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقي وفد من نقابة العلوم الصحية برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لبحث عدد من التحديات التي تواجه أعضاء النقابة، والفنيين الصحيين بمصر.

حضر اللقاء الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأعضاء مجلس إدارة نقابة العلوم الصحية عبدالرحمن عبدالله، وهيثم السبع، ومجدى عبدالرحمن.



وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن هناك عددا من الوضوعات التي تصدرت مناقشات الوفد النقابي مع الوزير، أهمها التسوية الوظيفية لخريجي "بكالوريوس تكنولوجيا التخصص" وضرورة إنهائها قبل أول نوفمبر المقبل.