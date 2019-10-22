أخبار مصر | حزب المؤتمر: نثق في رؤية "السيسي" للخروج من تعثر مسارات التفاوض حول سد النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب المؤتمر: نثق في رؤية "السيسي" للخروج من تعثر مسارات التفاوض حول سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع رؤساء وفود الدول المشاركة في فعاليات "أسبوع القاهرة الثاني للمياه" والذي يعقد تحت رعاية الرئيس وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والتى أكد فيها أن مصر تبذل مساع حثيثة ومتوازنة للخروج من التعثر الذي تمر به مسارات التفاوض حول سد النهضة، معربًا عن التطلع للتوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة لكلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا وضرورة العمل على أن تكون الأنهار العابرة للحدود مصدرًا للتآخى والتنمية وليس الصراع والخلافات، وهو الأمر الذى يستدعى مراعاة كافة الشواغل وتكاتف العمل الجماعي بعيدًا عن الأفعال أحادية الجانب.

وأعلن حزب المؤتمر، على أهمية تأكيد الرئيس السيسي على التخطيط الجيد والمستدام للموارد المائية فى العالم بشكل استراتيجى، إلى جانب مراجعة السياسات المائية للدول لضمان الاستخدام الأمثل للمياه وتحقيق الأمن المائي، لا سيما من خلال زيادة كفاءة استخدام المياه في كافة القطاعات، والعمل على تنمية الموارد المائية، إلى جانب تحديث الأطر التشريعية التى تساعد على ترشيد استخدامات المياه والحفاظ عليها من التلوث، مشيدًا بما شهده اللقاء من تبادل للرؤى بين الرئيس والحضور حول التجارب الدولية المختلفة لتنمية الموارد المائية والري خاصة استعراض الرئيس السيسي لأبرز محاور الخطة القومية المصرية في هذا الصدد، والتي تتضمن تعظيم ما هو متوفر من موارد مائية، وكذا زيادة تلك الموارد باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الخاصة بمعالجة المياه، فضلًا عن إقامة سلسلة من محطات التحلية واعرب الحزب عن ثقته الكاملة في رؤية الرئيس السيسى للخروج من تعثر مفاوضات سد النهضة.

ووجه التحية والتقدير لرؤساء الوفود المشاركين لاشادتهم بحرص مصر الدائم على تعزيز التفاعل والمشاورات لوضع إجراءات عملية تهدف إلى تنمية القدرات الدولية في مجال المياه وتعزيز التنسيق المشترك والتعاون البناء من أجل الحفاظ على استدامة الموارد المائية وحسن استخدامها، لا سيما في إطار محيطها الأفريقي من خلال تنفيذ المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على الدول الأفريقية، إلى جانب الاهتمام بمجال التدريب وبناء القدرات والدعم الفنى للأشقاء الأفارقة، خاصة من دول حوض النيل، فى كافة مجالات إدارة الموارد المائية.