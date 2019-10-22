شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الرئاسة»: عودة الطيران الروسي للمنتجعات قضية هامة جدا لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المتحدث باسم الرئاسة، بسام راضي، أن خطوات عودة الرحلات الجوية بين روسيا وشرم الشيخ تسير بشكل سلس، آملا في أن تعود الرحلات في القريب العاجل.

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وقال «راضي»، في مقابلة مع «سبوتنيك» الروسية، متحدثا عن عودة الرحلات الجوية بين روسيا وشرم الشيخ، «لا توجد عراقيل، هي إجراءات فنية شديدة التخصص تتم بين البلدين للتأكد التام من البروتوكولات الأمنية ومن التطبيق الكامل، وهي في الواقع تمضي بشكل سلس وسترى النور قريبا».

وأضاف راضي: «عودة الطيران قضية هامة جدا لمصر ولها مردود كبير على قطاع السياحة، وأيضا لرغبة مصر بأن يستمتع الأخوة والأشقاء في روسيا بالسياحة في مصر».

كما أكد راضي أن الموضوع سيتم تناوله بين الرئيسين المصري والروسي، مضيفا «نأمل أن يتم ذلك في القريب العاجل».