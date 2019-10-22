شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسة»: قضية سد النهضة ستكون مطروحة في لقاء السيسي وبوتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الناطق باسم الرئاسة، بسام راضي، إن قضية سد النهضة ستكون مطروحة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين ضمن لقائهما في سوتشي، مشيرا إلى أن هذه القضية تطرح في كل اللقاءات الدولية.

وقال راضي، في حديث حصري لـ«سبوتنيك» الروسية، عن قضية سد النهضة «هو موضوع يتم بحثه في معظم اللقاءات الثنائية مع زعماء العالم، لشرح وجهة النظر المصرية، وما تم التوصل إليه وما تم من إجراءات وما هو عالق، على أن يتحمل كل جانب المسؤولية، فهو موضوع يعتبر قاسما مشتركا في كل اللقاءات مع زعماءع العالم وبطبيعة الحال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».

وأضاف راضي: «حقيقة سد النهضة من الموضوعات الهامة، التي تهتم بها مصر حاليا، والمفاوضات حوله جارية منذ 2015، بتوقيع إعلان مبادئ ما بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا».