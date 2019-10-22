شكرا لقرائتكم خبر عن رعد وأمطار متقطعة بمدن وقرى بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسود حالة من الطقس المتقلب معظم قرى ومدن محافظة المنيا، مساء اليوم الثلاثاء، حيث تشهد تقلبا في الطقس، صاحبه نوبات رعدية وهبوب رياح باردة مع هطول أمطار متقطعة.

شهدت المعديات واللانشات النيلية ركودا في حركتها نظرًا لشدة الرياح التي أثرت على تحرك المراكب.