شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يصدر حركة تغييرات بالديوان العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، حركة تغييرات في عدد من إدارات الديوان العام، وذلك في إطار إعادة الهيكلة ومحاولة بث دماء جديدة بالإدارات الفاعلة بالمحافظة، ولتحسين وتطوير الأداء والنهوض بممارسة الأعمال على أكمل وجه وإعطاء فرصة للقيادات للتقييم حتى يعود ذلك بالنفع على المواطنين كافة.

شملت الحركة تكليف دكتورة أمل عليوة، مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، بالعمل مديراً لمكتبة مصر العامة، وكذلك تكليف نجلاء حمدي إبراهيم مدير وحدة الشكاوى بالإدارة، بالعمل مديراً لإدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

كما اصدر المحافظ قراراً بتكليف دكتور رضا فاروق مدير مركز تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم بالمحافظة، للعمل مديراً لإدارة العلاقات العامة بديوان عام المحافظة.