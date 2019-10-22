شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والصادرات والمشروعات الصغيرة تتصدر اجتماعات مجلس «المصري - الروماني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت السياحة المصرية الاجتماعات التحضيرية للدورة التاسعة لمجلس الأعمال المصري الروماني، وكشف الجانب المصري برئاسة الدكتور أحمد السكري خلال اجتماعه، عن خطة تستهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور أحمد السكري، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك، إن الدورة المقبلة للمجلس تستهدف فتح أفاقا تصديرية جديدة للمنتجات المصرية، في مختلف القطاعات ووضع نتائج وتوصيات زيارة الرئيس السيسي الأخيرة لرومانيا على أجندة الدورة لتفعيلها خاصة في مشروعات تكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن عدد من الشركات الرومانية تسعى لضخ استثمارات جديدة في مصر في قطاعات الغاز والبترول والصناعات الرأسمالية، فضلا عن الاهتمام الكبير بالمشروعات المطروحة في محور قناة السويس.

وقال إنه سيتم إعداد زيارة عمل إلى بوخاريست خلال الفترة المقبلة لبحث فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية للبلدين.

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وأضافت الدكتور أمنية فهمي، نائب رئيس المجلس، أن هناك فرص كبيرة تنتظر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الصناعات الحرفية في السوق الرومانية.

وأشارت أن أنه «تم تدشين مركزا دائما للصناعات اليدوية والسيناوية في بوخارست بهدف عرض منتجات الشباب من خلال هذه المعارض طوال العام وبما يفتح أفاقا لتصدير هذه المنتجات لجميع دول أوروبا من خلال بوخارست».

وقال المهندس حسن الشافعي، مستشار المجلس، إن «المنتجات المصرية تلقى قبولا كبيرا في السوق الرومانية، الأمر الذي يعزز من نفاذ المنتجات المصرية لهذه السوق.

وأضاف رومانيا لديها تجربة مهمة في قطاعا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن تطويع هذه التجربة بما يعزز من تنمية المشروعات الصغيرة بمصر، في ظل الاهتمام الذي تولية مصر لهذا القطاع«.

وقال وليد الحسيني، عضو مجلس إدارة المجلس، إن هناك فرصا كبيرة تنتظر المقصد المصري في السوق الرومانية، الأمر الذي يعزز من زيادة أعداد السائحين لمصر.

وأشار إلى أننا في حاجة كبيرة لتسويق المقصد المصري في بوخارست لجذب شرائح جديدة من السائحين للمقصد المصري، مشيرا إلى أن نتائج قطاع السياحة خلال الفترة الماضية تعكس حالة النشاط التي شهدها القطاع وتزيد من ثقة السائحين في المقصد المصري.

وأكد محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال، على أهمية دعوة الإعلاميين المتخصصين في قطاع السياحة في مختلف دول العالم لزيارة مصر والترويج للسياحة المصرية وتعزيز التعاون مع الجانب الروماني في المجال السياحي.