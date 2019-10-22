شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: توزيع 25 ألف فيزا «تكافل وكرامة» على المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، عن وصول دفعة جديدة من كارت فيزا برنامج تكافل وكرامة والمقدمة للأسر الأكثر إحتياجا وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وممن ليس لديهم دخل شهرى ثابت ولا يعملون بالجهاز الحكومي للدولة ولا يمتلكون أي نشاط تجاري.

حيث قام بتوزيع فيزا تكافل وكرامة على مديري إدارات التضامن الاجتماعي ليتم توزيعهم على 25 ألف و212 مستفيد بحضور الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام ومجدي حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي.

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وأكد المحافظ أنه كلف مدير مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة القيام بتسليم كارت فيزا تكافل وكرامة على الإدارات الاجتماعية بالمحافظة حيث بلغت إجمالي كروت فيزا لمعاش تكافل 2018 وبلغ إجمالي كروت فيزا لمعاش كرامة 23292 فيزا.

وأشار إلى أن إدارة بنها تسلمت 3763 وطوخ 2934 وقليوب 2608 وقها 740 وشبين القناطر 3502 والقناطر الخيرية 2220 والخانكة 1996 والعبور 190 وكفر شكر 923 وحي شرق شبرا الخيمة 2491 وحي غرب شبرا الخيمة 2287 والخصوص 1558.

وأشار المحافظ إلى أن برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ليضمن حياة كريمة للأسر الأكثر فقرا وكبار السن ويستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاش ثابت وفوق 65 عاما، موضحاً أن عملية الصرف ستكون عبر ماكينة الصرف الآلي.

وأكد على ضرورة تسليم الفيزا كارت للمستحقين بكل دقة وتعريف المواطن بكيفية تشغيلها وذلك سعيا لراحة المواطنين وتيسيرا عليهم.