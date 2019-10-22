شكرا لقرائتكم خبر عن «أوطان بلا إرهاب».. انطلاق المنتدى الأول للحوار والمواطنة لسفراء الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق المنتدى الأول للحوار والمواطنة لسفراء الأزهر، الثلاثاء، تحت عنوان «أوطان بلا إرهاب.. نحو تعاون مشترك»، بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

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قال الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر: «نرجو أن يكون خطوة لوقف حمامات الدماء والأشلاء وأن نرسى قواعد للإخاء بين الأديان، ومستقبل ينمو فيه الوطن».

يُقام المنتدى بحضور كافة قيادات المؤسسات الأزهرية والطوائف والكنائس المصرية، ومكتبة الإسكندرية، وبيت العائلة المصرية.

يأتى المنتدى تفعيلاً لمبادرة «أوطان بلا إرهاب» التي أطلقتها المنظمة بفروعها الداخلية والخارجية، والتي تهدف إلى نشر ثقافة التعايش التي دعا إليها الإسلام، والوقوف في وجه الأفكار المتشددة والمتطرفة، لزيادة الوعى الفكرى بقضية الإرهاب وخطورتها على الأوطان، وكونها سببًا في تشويه صورة الإسلام في عيون العالم، ودعمًا لوثيقة الإخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والتى تُعَد الوثيقة الأهم في تاريخ العلاقة بين الأزهر الشريف والفاتيكان، وكذلك في تاريخ العلاقة بين المسلمين والمسيحيين.