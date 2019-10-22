شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. الرئيس السيسى يستهل نشاطه فى سوتشى بلقاء رئيس شركة "جاز" الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يستهل نشاطه فى سوتشى بلقاء رئيس شركة "جاز" الروسية.

يستهل الرئيس عبدالفتاح السيسى نشاطه فى مدينة سوتشى الروسية، اليوم الثلاثاء، بعقد لقاء مع رئيس شركة "جاز" الروسية المتخصصة فى مجال صناعة وسائل النقل والمركبات.

بثت قناة الجديد اللبنانية، مقطع فيديو لاقتحام فنانين لبنانيين مقر التلفزيون اللبنانى، مؤكدين أنه تغيب عن تغطية حدث تاريخى وهى التظاهرات الحاشد التى تشهدها لبنان احتجاجا على التدهور الاقتصادى والمعيشى لليوم السادس على التوالى.

نفى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على تغيير اسم جامعة زويل وحذف اسم العالم الجليل من اسم الجامعة.

قالت وزيرة الصحة والسكان، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لوضع حلولا لمواجهة التحديات التى تواجه المنظومة الصحية على مدار عقودًا مضت، كما استعرضت إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية وناقشت خطة الوزارة فى الفترة القادمة.

جاءت القاهرة فى المركز الثالث بين 10 مدن حول العالم توصى شركة "لونلي بلانيت" التي تعتبر أكبر مرجع ودليل للسفر حول العالم، بزيارتها فى 2020 بعد سالزبورج في النمسا، والعاصمة الأمريكية واشنطن. وتلت القاهرة في القائمة مدينة جالواي في أيرلندا، فيما حلت دبي في المركز التاسع ودنفر بالولايات المتحدة الأمريكية في المركز العاشر.

أفادت فضائية الحدث في خبر عاجل لها، أن مجموعة فنانين اقتحمت تلفزيون لبنان احتجاجا على عدم تغطيته للتظاهرات.

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد أن المفاوضات هى السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة الإثيوبى.

سخر الإعلامى الإماراتى، إبراهيم بهزاد، من الإخوانى الهارب محمد ناصر، مشيدا بتغطية صحيفة الخليج 365 لفضائح قنوات الإخوان، ومشيرا فى ذات الوقت أن الجريدة تمكنت من هزيمة هؤلاء المذيعين الإخوان.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر حققت تطورا خلال الفترة الماضية فيما يخص المحور الأمنى والسلامة، والترويج بأحدث الوسائل التكنولوجية، لافتة إلى أن القرار البريطانى برفع الحظر البريطانى عن شرم الشيخ سيعطى دفعه قوية لأعداد السياحة، وسيؤدى إلى زيادة العمالة فى جنوب سيناء.

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قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الصعيد يعانى من عدم وجود مياه نظيفة أو صرف صحى، مضيفاً أن نواب الصعيد يحملوه المسئولية كنائباً عن الصعيد فى الأساس، متابعاً، : " تكلمت كثيرا بدون جدوى، يبدو أن الصعيد سقط من أولويات الحكومة".

شهدت عدة مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة وبعض المحافظات سقوط أمطار على أنحاء متفرقة، فى ظل حالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد بدء من اليوم ومتوقع أن تستمر حتى الجمعة المقبلة.

قال السفير البريطانى بالقاهرة انه سعيد بقرار بلاده برفع الحظر عن الطيران لشرم الشيخ، نظرا لأهمية السياحة بالنسبة لمصر، حيث زارها العام الماضى مايقرب من نصف مليون سائح وهو الرقم المتوقع زيادته بعد رفع الحظر.

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن قرار عودة الرحلات البريطانية إلي مدينة شرم الشيخ، أكبر دليل على ما تم انجازة خلال الفترة القليلة الماضية، بالقطاع الأمنى بالمطارات المصرية، مؤكدا أن الشركات ستبدأ في طلب العودة للهبوط والاقلاع بدءا من الآن لاستغلال موسم الشتاء وقضاء اجازات رأس السنة والاعياد، كما أن الوازرة تستعد لافتتاح أعمال التوسعة والتطوير داخل المطار خلال أيام.

أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى حول إصابة تلميذ يدعى عبد الرحمن على الكعكى، بالصف السادس الابتدائى بمدرسة النصر الرسمية للغات بطنطا بمرض الالتهاب السحائى، غير صحيح، وأن هذه المعلومات الواردة فى هذا الشأن عارية تماما عن الصحة.

قالت وزيرة الصحة، إن هناك مساعى لحل مشكلة نقص الأطباء، مؤكدة ضرورة تشجيع التعليم الخاص وزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب.

قالت الشرطة النرويجية لرويترز، إن مسلحا سرق سيارة إسعاف في أوسلو، اليوم الثلاثاء، وصدم عددا من الناس، وابتعد بها قبل أن تلقى القبض عليه.

شارك محمد صلاح نجم منتخب مصر فى تدريبات ليفربول الإنجليزى اليوم، قبل السفر إلى بلجيكا لمواجهة جينك غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

هطلت الأمطار ببعض المناطق فى القاهرة والجيزة ، وأدت الى ظهور كثافات مرورية أمام حركة السيارات، ومنها فى مدينة نصر و التجمع الخامس بمعظم الشوارع "محور النصر – شارع الطيران- ميدان رابعة- روكسى- شارع التسعين الشمالى والجنوبى- شارع جامعة الدول العربية – ميدان الجيزة- مدينة 6 أكتوبر – الشيخ زايد" وسط تواجد الخدمات المرورية بكافة المناطق لسحب الكثافات