شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة إسرائيل فى القاهرة تنفى نصب أنظمة دفاع إسرائيلية لحماية سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت السفارة الإسرائيلية فى القاهرة ما أثير مؤخرا عن نصب النظم الدفاعية الإسرائيلية لحماية سد النهضة الإثيوبى، مشيرة إلى أنها ترتبط بعلاقات جيدة تجمع تل أبيب مع أديس أبابا.
وأكدت السفارة الإسرائيلية فى مصر عبر حسابها على "تويتر" أن إسرائيل تقف على مسافة واحدة حيث إن العلاقات مع مصر على أفضل حال، مشيرة إلى أن بعض المصادر الصحفية في مصر أعلنت أنه يوجد دولة أخرى هي التي باعت منظومة دفاعها إلى إثيوبيا.
وأعربت السفارة الإسرائيلية عن أملها فى أن تحل المسألة المتعلقة بسد النهضة بين الجانبين المصرى والإثيوبى.
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