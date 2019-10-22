شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان لـ"النواب": مياه الصرف لا تختلط بالشرب حال تعرض المواسير للكسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإسكان والمرافق العامة إنه حال حدوث كسر فى المواسير، لن تختلط مياه الصرف الصحى بمياه الشرب، لكن يمكن أن يحدث العكس لاسيما وطبيعة تصميم كل منهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة وطلب مناقشة، حول مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات.

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وأضاف الوزير، أن مواسير أو شبكات مياه الشرب والصرف الصحى لا يتم وضعها على مستوى واحد، فشبكات مياه الشرب شبه سطحية وتعمل تحت ضغط، أما الخاصة بالصرف "عميقة"، وبالتالى لو حدث كسر فى ماسورة لن تختلط مياه الصرف بمياه الشرب، لكن يمكن أن يحدث العكس.

وفى سياق منفصل، لفت إلى أن المنيا كانت من أقل محافظات الجمهورية من حيث نسب تنفيذ الصرف الصحى، لكن الخطة الموضوعة تتضمن ضح استثمارات فى المحافظة لهذا الأمر.

وتتضمن طلبات الإحاطة 17 طلب إحاطة عن توقف مشروعات الصرف الصحى وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحى، وتشمل أيضًا 9 طلبات إحاطة وسؤالين مقدمة من النواب عن ضعف مياه الشرب، وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحى.