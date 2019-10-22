شكرا لقرائتكم خبر عن "أردوغان" يسحب 17.1 مليار دولار من الاحتياطى النقدى لسد عجز الخزانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتيجة عجز الموازنة وانهيار العملة تعمل الحكومة التركية، على تشريع لتحويل حوالي 17 مليار دولار من حساب خاص تابع للبنك المركزي إلى وزارة الخزانة.

وذكر مصدر، أن أنقرة تعكف منذ بضعة أشهر على صوغ الخطة، التي إذا تمت الموافقة عليها، قد تسمح بتحويل حوالي 100 مليار ليرة (17.1 مليار دولار) إلى الخزانة، وأضاف أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي.

وامتنعت وزارة الخزانة والبنك المركزي عن التعقيب.

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وأقر البرلمان التركي في يوليو قانونا يسمح بتحويل الاحتياطيات القانونية لدى البنك المركزى التى تقدر بنحو 40 مليار ليرة إلى الخزانة.

ورفعت أنقرة الشهر الماضي توقعاتها لنسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلى الإجمالي إلى 2.9 بالمئة للعام الحالي من 1.8 بالمئة فى تقديراتها السابقة.

وأظهرت بيانات أن العجز في الميزانية بلغ 85.5 مليار ليرة في الأشهر التسعة الأولى من العام، بينما قدرت أنقرة أن العجز في نهاية العام سيبلغ 125.0 مليار ليرة.