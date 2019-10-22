شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان للبرلمان: مشكلة الصرف سببها عدم وجود اهتمام سابق بتجديد الشبكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإسكان والمرافق، أن حجم الإنفاق فى قطاع المياه والصرف الصحى خلال الـ3 سنوات الماضية بلغ إجماليها نحو 160 مليار جنيه، معترفًا أن هناك مشاكل فى الصرف الصحى لكن يتم العمل على حلها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة وطلب مناقشة، حول مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات.

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وأضاف الوزير، أن المشكلة الرئيسية تتمثل فى أنه لم يكن هناك اهتمام كاف سابقًا بتجديد الشبكات على مستوى الجمهورية، وبالتالى عندما نتحدث الوضع الحالى يجب الوقوف على الوضع السابق، بالإضافة إلى أن هناك نحو 4.740 قرية فى مصر ونحو 20 ألف نجع، وعدد السكان فى الريف يقدر بنحو 50.6 مليون نسمة، وتوصيل الصرف الصحى بالقرى أصعب بكثير من الحضر، لاسيما أن الأخيرة تسكن فى تجمعات كبيرة تتمركز فى مناطق معينة، بالتالى لا يمكن التعامل بنفس الشبكات فى القري.

ولفت الوزير، إلى أن الوزارة لا تعمل على مشروعات إلا وكانت مٌخططة ومُموله ويتم إدراجها فى الخطة لتوفير التمويل اللازم لها، موضحًا أن تمويل المشروعات قد لا يدرج مرة واحدة وإنما قد يكون على أكثر من سنة مالية، قائلاً: "مش كل مشروع مدرج يبقى هيتنفذ حالا، ممكن يكون مدرج لأول مرة وبالتالى فى مرحلته الأولي".

واختتم الوزير حديثة فى هذا الصدد، بتأكيده قائلا: "عشان تطمنوا كل الحصص السابقة والحالية معروضة أمام البرلمان".