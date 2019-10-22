شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: صلبى كجبال أسوان ولن أسمح لأحد أن يملى على كيفية إدارة الجلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "لن أسمح لأحد يملى على كيفية إدارة الجلسات وعندى القدرة أذهب إلى آخر العالم لتفعيل الدستور الذى كتبته بيدى وتفعيل القانون".

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "لا احتاج لدروس جديدة فى الدستور والقانون"، وقال: "من يريد أن ينفذ شيء فى ذهنه، عليه أن يعود عن ذلك ويفكر مئة مرة.. لن ولم أنكسر فى يوم من الأيام"، ووجه حديثه للنواب قائلًا: "تعلمون صلبى كجبال أسوان وقوى كرخام أسوان أيضًا".

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وكان الدكتور على عبد العال أعرب عن استيائه من اعتراض النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية على رد وزير الإسكان على طلب الإحاطة المقدم منه بشان فواتير مياه الشرب .

وعندما حاول النائب أخذ الكلمة رد رئيس المجلس قائلا: "لم يكن هذا أداؤك ولا سلوكك.. ده سلوك جديد وأنا على استعداد أن اتعامل معه كويس أوى، فأنا أجيد لغة الرد والحديث".

وأضاف عبد العال: "ماترفعش صوتك لو تكرمت.. وهل هذه لغة جديدة لإفشال الجلسات؟ أنا أعرفك تلميذ وأعرفك دلوقتى فى المجلس، عد إلى عقلك وإلى رشدك".