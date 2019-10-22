شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: حركة الخطوط الثلاث منتظمة.. والأمطار لم تؤثر على حركة القطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة المترو ، أن حركة القطارات منتظمة بالخطوط الثلاث، وأن الأمطار التى سقطت اليوم لم تؤثر على حركة التشغيل فى أى خط من خطوط المترو حتى الآن.

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وشكلت شركة المترو غرفة عمليات لمتابعة حركة المترو طوال موجة الطقس المتقلب، من أجل سرعة التعامل مع أى مشكلة أو أى تراكم لمياه الأمطار على شريط المترو بالخط الأول أو المحطات السطحية بالخط الثانى.