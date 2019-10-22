شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: "رشدَّوا استخدام المياه..أنا شفت واحد بيرش قدام كشك دون داعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية، إلى ضرورة إتباع سياسة ترشيد استهلاك المياه، مشدداً فى حديثه لنواب البرلمان،: "لازم نحافظ على المياه، الله عز وجل قال فى كتابه العزيز، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ويؤسفنى إنى شفت وأنا فى طريقى لبنى سويف، مواطن بيرش ميه قدام الكشك على الطريق الصحراوى بدون أى داعى".

وأضاف الوزير فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، رداً على شكاوى النواب من الفواتير الزائدة عن حد الاستهلاك، بقوله،: "الفواتير اللى بتيجى بالأشكال دى معاكم حق فيها، فيه فواتير بتصدر بشكل خطأ، الشكاوى اللى بتجيلى بحللها بالتفصيل".

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية، إلى أن مجلس الوزراء شهد اجتماع لتلك المسألة، وسنستخدم مسبوقة الدفع للمياه.