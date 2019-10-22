شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تطلق حملة "عيلة لكل طفل" للتوعية بالأسر البديلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى الحملة التوعوية " عيلة لكل طفل "، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة فى إطار العمل المشترك نحو التوعية بمنظومة الأسر البديلة وتوعية المجتمع بضرورة توفير رعاية أسرية جيدة لكل طفل إما فى أسرهم الطبيعية أو عن طريق تقديم رعاية بديلة لهم فى حالة فقدان الأسرة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بالشراكة مع المجتمع المدنى فى هذا المجال مشيرة إلى أهمية قضية الأسر البديلة لكونه يحقق المصلحة الفضلى للطفل برعايته داخل الأسرة إضافة إلى أن نشر فكرة الأسر البديلة سيخفف عبء كبير خاص بمواجهة العديد من التحديات داخل دور الايتام والمتعلقة بالتغيير المستمر على الأطفال فى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسين بما يؤدى إلى تغيير وصعوبة فى تحقيق الرعاية المستقرة للأبناء بالدور

واضافت الوزيرة العديد من التجارب فى الكفالة اثبتت نجاحها وعائدها الإيجابى على الأطفال والأسر وأن فكرة الأسر البديلة فكرة ايجابية جدا ومنتشرة بالعديد من الدول العربية والاسلامية وهى فرصة طيبة لدعم هذا التوجه ونشره مؤكدة أن من حق كل طفل تلقى تعليم ورعاية صحية جيدة ومن هذا الاطار تم ربط برنامج الدعم النقدى بالوزارة بمشروطية الصحة والتعليم لكى تلتزم أسر الأطفال بتوفير الرعاية له.

Advertisements

وأكدت الوزيرة، أن الحماية للأطفال أيضا تتحقق بتغيير ثقافة المجتمع ورؤيته للأطفال سواء بالحد من العنف ضد الأطفال بالأسر الطبيعية أو الأطفال بالأسر داخل أسرة كافلة أو ممن ليس لهم أسر متعهدة باستكمال الطريق وتطوير الاليات لمتابعة الأطفال داخل الأسر ودعت اعضاء لجنة الأسر البديلة إلى وضع الاليات التى تقدم الدعم للأسر الكافلة للأطفال بما يمكنها من مواجهة التحديات التى تواجهها فى سبل التعامل مع الابناء.

ودعت وزيرة التضامن الاجتماعى أعضاء اللجنة العليا للأسر البديله لإيجاد الية لبرنامج لدعم ومساندة الأسر التى تقوم بكفالة الأطفال لضمان استمرارية واستدامة هذه الكفاله والتغلب على المشكلات التى تواجه هذه الأسر وخصوصا أن اللجنة نجحت حتى الآن فى الحاق اكثر من 11 ألف طفل بأسر بديلة .

ومن جانبه أعرب أشرف عيد، ممثل هيئة إنقاذ الطفولة بمصر عن سعادته بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى فى مجال توفير الرعاية للأطفال الذين حرموا من الرعاية الأسرية من خلال اللجنة العليا للأسر البديلة وأن الهيئة تعمل بالشراكة مع العديد من المؤسسات داخل مصر وأن رؤية الهيئة أن لكل طفل فى العالم حق فى الحصول على التعليم والرعاية الصحية الملائمة والحماية من أى إساءات قد يتعرض لها، مشيرًا إلى أننا اليوم نطلق الحملة التى تشجع الأسر على كفالة الأطفال والتوعية بأهميتها ورفع وعى المجتمع بضرورة تغيير نظرة المجتمع نحو فكرة الكفالة والحملة تأتى ضمن مشروع دعم نظم الرعاية البديلة دعم نظم الرعاية البديلة الذى تموله هيئة انقاذ الطفولة الدولية.

تاتى حملة "عيلة لكل طفل" لتسلط الضوء على اهمية مفهوم الكفالة داخل أسرة سوية بما يحقق الاستقرار والدعم المعنوى للطفل، مع الدعوة لتغيير المفهوم التقليدى السائد عن الكفالة والذى اقتصر على الدعم المادى للطفل بما يساهم فى تحقيق تنشئة سوية للأطفال، إضافة إلى تصميم الحملة لتشجيع الأسر التى لديها أطفال بالفعل على كفالة طفل إلى جانب أبنائها الطبيعيين بما يساعد على توسيع قاعدة البيانات الخاصة بالكفالة فى مصر أيضا معالجة المفاهيم الخاطئة الرؤية السلبية للطفل المكفول بما يعزز التصور الإيجابى لمفهوم الكفالة والرعاية البديلة فى مصر.