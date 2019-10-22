شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : تنسيق مع الداخلية لإدراج بيانات قياس السمع بشهادات الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة قوائم الانتظار نجحت فى تقليل مدة انتظار المريض لاجراء الجراحة من متوسط 400 يوم الى 17 يوماً، مشيرة إلى أنه تم إدراج تخصصات جديدة للمبادرة الرئاسية تشمل قساطر مخية وطرفية، ومؤكدة استمرار دراسة إدراج عدد من التخصصات وذلك بهدف تخفيف العبء على كاهل المريض المصري.

Advertisements

وأشارت وزارة الصحة ، إلى تكاتف وتعاون مؤسسات الدولة فى مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث إنه تم اسناد البنية التحتية ونظام الميكنة فى مستشفيات الــ 5 محافظات الخاصة بالمرحلة الأولى إلى وزارة الاتصالات والإنتاج الحربى ، مشددة على أنه لولا دعم القيادة السياسية لتلك المشروعات والمبادرات، لما شاهدنا هذا الانجاز فى المجال الصحى ، لافتة الى أن قاعدة البيانات الأساسية والتي نجحت الوزارة فى تكوينها خلال تنفيذ المبادرات الصحية سيتم الاستفادة منها واستخدامها لكثير من المحددات المجتمعية للمساعدة في دعم اتخاذ القرار.