شكرا لقرائتكم خبر عن 7معلومات توضح حق المستهلك فى مرفق الكهرباء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، اليوم الحقوق التى يكفلها القانون

للمشترك فى مرفق الكهرباء تجاه باقى اطراف المرفق ، و تشمل هذه الحقوق الاتى:

1- الحصول على الكھرباء بجودة عالیة.

2- من حق المشترك زیادة الأحمال عن القدره المتعاقد علیھا بعد معاینة الشركة والتصریح لھ بذلك وسداد قیمة فروق التكالیف المقرره طبقا للتعاقد.

3- الحصول على البیانات الخاصة ب الاستهلاك.

4- من حق المشترك ان يطلب صیانة العدادات وضبطھا وإصلاحھا وتسجیل قراءة ھذه العدادات بواسطة

مندوبي الشركة شھریاً.

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5- من حق المشترك طلب إجراء فحص العدادات ومعایرتھا لمعرفة دقة تسجیلھا وانتظام سیرھا.

6- في حالة تلف العداد بدون تدخل المشترك تتحمل الشركة قیمة العداد البدیل.

7-المحاسبة شھریا طبقا لقراءات العدادات المسجلة.