7معلومات توضح حق المستهلك فى مرفق الكهرباء.. تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، اليوم الحقوق التى يكفلها القانون
للمشترك فى مرفق الكهرباء تجاه باقى اطراف المرفق ، و تشمل هذه الحقوق الاتى:
1- الحصول على الكھرباء بجودة عالیة.
2- من حق المشترك زیادة الأحمال عن القدره المتعاقد علیھا بعد معاینة الشركة والتصریح لھ بذلك وسداد قیمة فروق التكالیف المقرره طبقا للتعاقد.
3- الحصول على البیانات الخاصة ب الاستهلاك.
4- من حق المشترك ان يطلب صیانة العدادات وضبطھا وإصلاحھا وتسجیل قراءة ھذه العدادات بواسطة
مندوبي الشركة شھریاً.
5- من حق المشترك طلب إجراء فحص العدادات ومعایرتھا لمعرفة دقة تسجیلھا وانتظام سیرھا.
6- في حالة تلف العداد بدون تدخل المشترك تتحمل الشركة قیمة العداد البدیل.
7-المحاسبة شھریا طبقا لقراءات العدادات المسجلة.
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