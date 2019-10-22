شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق اسم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد على المسابقة العالمية للقرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الأوقاف المصرية، إطلاق اسم المرحوم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد (رحمه الله) على المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم التى تنعقد فبراير المقبل 2020م، ويشرف الفائزون فيها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى احتفالات الوزارة بليلة القدر، تقديرًا لمكانة قرائنا الكبار وما قدموه من خدمة لكتاب الله عز وجل.

ويعد تسمية المسابقات الدولية باسم علماء التلاوة سنة جديدة تنتهجها الأوقاف المصرية لثانى مرة بعد أن أطلقت اسم الشيخ محمود خليل الحصرى، على الدورة السادسة والعشرين للمسابقة، وعرض مقتنياته خلال عمل المسابقة بحضور ابنته ياسمين الحصرى، وشهدت زيارات ترفيهية وسياحية، حيث شاركت دول أفريقية هى: السودان، غانا، النيجر، نيجيريا، السنغال، تنزانيا، موريتانيا، تونس، الجزائر، غنيا بيساو، مالى، توجو، الكاميرون، كينيا، الكنغو الديمقراطية، بوروندى، مدغشقر، بنين، تشاد، جيبوتى، رواندا، الصومال، جزر القمر، أنجولا، موريشيوس، أفريقيا الوسطى، أوغندا، غينيا كوناكرى.

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وتطلق الوزارة مسابقتها الدولية الـ27 بجوائز إجمالي قيمتها مليون و 200 ألف جنيه، بزيادة 180 ألف جنيه عن العام الماضي وتخصيص فرع خاص لحفظة القرآن الكريم من قارة إفريقيا، أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم للمسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الجديدة فى 5 أفرع، وخصصت لأفريقيا فرع خاص.

وخصصت الأوقاف، فرع خاص لحفظة القرآن الكريم من أبناء قارة أفريقيا ، مع تخصيص جائزتين: الأولى قدرها (150) ألف جنيه، والثانية (130) ألف جنيه لهذا الفرع، وذلك بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى. وقررت الأوقاف، أن تكون المشاركة من خارج جمهورية مصر العربية عبر الدعوات الرسمية التى ترسلها الوزارة للمؤسسات الدينية عبر وزارة الخارجية المصرية .