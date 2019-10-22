شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يلتقى نظيره السيراليونى على هامش أسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الموارد المائية والرى مع نظيره السيراليونى على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الثانى للمياه، جاء خلال اللقاء طلب الوزير السيراليونى الدعم الفنى من مصر فى مجال بناء القدرات. ويعد أسبوع القاهرة للمياه مـن أكبـر الأحداث المائية على المسـتويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنظمه وزارة المــوارد المائيــة والــري المصريــة ســنوياً بالتعــاون مع الشــركاء الوطنييــن والإقليمييــن والدوليين. ويهــدف أسبوع القاهرة للمياه بشــكل عـام إلـى تعزيـز الوعـي المائـى وتشــجيع الابتــكارات لمواجهــة تحديــات الميــاه والتعــرف علــى التحــركات العالميــة والجهــود المبذولـة لمواجهـة تلــك التحديات، بالإضافـة إلـى، تحديــد الأدوات الحديثـة والتقنيـات المســتخدمة لإدارة المــوارد المائيـة. يعقــد الحدث هــذا العـام تحــت عنــوان "الاســتجابة لنــدرة الميـاه" والــذي تــم اختيــاره ليعكــس مدى أهميــة هــذا الموضــوع الهــام لمجتمعاتنــا، وســوف يتــم مناقشــته من خلال خمســة محــاور فرعيــة متعلقــة بنــدرة الميــاه وتشمل الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف، فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل ندرة المياه ، إلى جانب استخدام الموارد المائية غير التقليدية في ظل ظروف ندرة المياه أيضاً، والأبحاث والإبتكارات التى تم التوصل إليها في مواجهة الندرة المائية ، بالإضافة إلى تعزيزآليات التعاون فى قطاع المياه، ويضــم كل محــور فرعــي العديــد مــن الموضوعــات المتنوعــة، ومن المزمع تنظيم خمســة جلســات رئيســية عامــة وأكثــر من 40 جلســة فنيــة وخاصــة، وبحضور أكثر من 1000 خبير.

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