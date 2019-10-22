شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. أمطار بأغلب الأنحاء وانخفاض بدرجات الحرارة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت عدة مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، سقوط أمطار على عدة أنحاء متفرقة، وذلك تزامنا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن يكون الطقس اليوم مستقر على أغلب أنحاء الجمهورية وتستمر حالة عدم الاستقرار حتى الجمعة المقبلة.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه أبرز ملامح الطقس اليوم وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، والتى جاءت كما يلى:

1- انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بالجمهورية

2- الانخفاض فى حرارة الجو يتراوح بين 3 و 4 درجات

3- الطقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة

4- الطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد

5- الطقس حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا

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6- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد

7- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء

8- فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد

9- فرص الأمطار تمتد جنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين

10- الأمطار غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد

11- الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.